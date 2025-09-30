السعودية - فيتنام.. 5 اتفاقيات لبناء شراكات استثمارية

استقطاب الاستثمارات

ميزة تنافسية

منصة مهمة

شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين شركات سعودية وفيتنامية، وذلك خلال مشاركته في «ملتقى الأعمال السعودي-الفيتنامي» المنعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.وركزت الاتفاقيات الخمس على بناء شراكات استثمارية بين الجانبين في عدد من المجالات؛ تشمل البناء والتشييد، وتنفيذ أعمال البنى التحتية، والصناعات المتطورة للأثاث، وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، إلى جانب اتفاقية في قطاع السياحة.وأكد الخريّف في كلمته خلال الملتقى الذي عُقد بمقر غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف السعودية، متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، والدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي الفيتنامي في تعزيز الشراكات الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتبادلة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين.وأشار إلى حرص المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، مستعرضاً أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها القطاعان، والممكنات والحوافز المقدمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتسهيل رحلة المستثمرين الدوليين، ومنها الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.ونوّه الخريّف، بسياسات المحتوى المحلي في المملكة، التي تدعم توطين الصناعات، وتمنح ميزة تنافسية للمُصنّعين المحليين في الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية.وفيما يتعلق بقطاع التعدين السعودي، استعرض الخريّف رحلة تطوّر وتحول القطاع الذي يُعد الركيزة الثالثة في الصناعة الوطنية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أن إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2017، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي العام، رفع تقديرات قيمة الثروات المعدنية بالمملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.وعُقد «ملتقى الأعمال السعودي-الفيتنامي» بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد دهلوي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي أحمد الذييب، وعددٍ من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين، حيث وفّر منصة مهمة لمناقشة فرص التعاون في عددٍ من الصناعات المتقدمة، وفي مجالات البحث والابتكار، والذكاء الاصطناعي.وتأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في الملتقى ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتعديني، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.