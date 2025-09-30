«السعودي الألماني الصحية» تُعزِّز مكانتها أكبرَ مجموعةٍ في شبكة «Mayo Clinic» بالمنطقة

أعلنت «السعودي الألماني الصحية»، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعزيز تعاونها مع Mayo Clinic، عبر توقيع تحالف إستراتيجيّ يُتيح للمرضى داخل المملكة وخارجها الاستفادة من أحدث الخبرات العالمية، والابتكارات الطبية المتقدِّمة.

وبموجب هذا التحالف، ستقوم «السعودي الألماني الصحية» بدمج المعرفة السريرية، والموارد المتقدِّمة لشبكة Mayo Clinic من أجل تعزيز نتائج المرضى، وتحسين جودة الرعاية الصحية. وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، ستنضم سبعة مستشفياتٍ إضافيةٍ تابعةٍ للمجموعة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة إلى شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية؛ ما سيخلق منظومةً غير مسبوقةٍ من الخبرات الطبية المشتركة.

جاء ذلك خلال احتفاليةٍ رسميةٍ في الرياض، مقر أول مستشفى تابع لـ«السعودي الألماني الصحية» ينضم إلى شبكة Mayo Clinic، حضرها كبار قيادات المجموعة وأطبائها المتخصِّصين إلى جانب عددٍ من الجهات المعنية، ووسائل الإعلام؛ بما يعكس الالتزام المُشترك في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية مكارم صبحي البترجي: هذا التحالف يُمثِّل أكثر من مجرد تعاونٍ مُشتركٍ مع Mayo Clinic، إنه وعدٌ نقطعه على أنفسنا تجاه مرضانا ومجتمعنا. إننا نفتح آفاقًا جديدةً لمستقبلٍ تُتاح فيه رعايةٌ صحيةٌ استثنائيةٌ للجميع. نعمل معًا؛ لضمان حصول كلِّ مريض على أعلى معايير الرعاية هنا في وطنه، في تجسيدٍ حيٍّ لالتزامنا بمبدأ «نرعاكم كأهالينا».

ويشمل التعاون الحالي منشآت المجموعة في جدة، والدمام، وعجمان، إضافةً إلى الرياض والقاهرة، اللتين كانتا عضوَين سابقَين في الشبكة.

وأشار أخصائي جراحة أورام الرأس والرقبة المدير الطبي لـ«Mayo Clinic» الدكتور إريك مور إلى أن التعاون مع «السعودي الألماني الصحية» يعكس الالتزام المشترك «بتطوير الرعاية الصحية عبر تبادل المعرفة والتحوُّل السريري، ورفع معايير الرعاية، وتقديم قيمةٍ مُضافةٍ للمرضى والمجتمعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وتتضمَّن المرحلة المقبلة إطلاق برامج التحوُّل السريري المتخصِّصة، بدءًا من رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تُعدُّ أولويةً إستراتيجيةً في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. كما سيقوم خبراء Mayo Clinic بإجراء تقييمات سنوية شاملة في المستشفيات الرئيسية التابعة لـ«السعودي الألماني الصحية»، والمشاركة في وضع خرائط طريق التحوُّل السريري؛ بهدف تحسين جودة الرعاية، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير القدرات القيادية والخبرات المتخصِّصة.

وسيتم تطبيق المعرفة والخبرات المستقاة من خرائط الطريق على جميع مستشفيات المجموعة؛ لضمان تقديم رعايةٍ صحيةٍ وفق أعلى المعايير العالمية. وتعكس العلاقة بين «السعودي الألماني الصحية» وMayo Clinic مبدأً جوهريًّا، عندما تتلاقى الخبرة العالمية مع الشغف المحليّ، تتحقق الرعاية الصحية الاستثنائية.

وأضاف البترجي: «شعار هذا الحفل «نعمل معًا لأجلكم» يعكس التزامنا الثابت تجاه مرضانا ومجتمعاتنا بنقل أفضل الممارسات العالمية إلى مستشفياتنا، وتعزيز الثقة، وتحقيق أثرٍ ملموسٍ في حياة المرضى وعائلاتهم. إن جوهر هذه العلاقة يتمحور حول الناس، وفِرَقنا الطبية التي تضع تقديم الرعاية المتميِّزة في صميم عملها».