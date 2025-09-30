«لاتكريت» تطلق أول مصنع لها في جدة مدشنة فصلاً جديداً في التصنيع المحلي

أعلنت لاتكريت الشركة العالمية الرائدة في أنظمة تركيب البلاط والحجر الافتتاح الرسمي الأول لمصنعها في مدينة جدة السعودية، ويمثل هذا الاستثمار محطة بارزة تعزز القدرات الإنتاجية في المملكة، إضافة إلى تسريع جداول التسليم، وتضمن وصول المنتجات بشكل أوسع للمقاولين والمطورين وشبكات التجارة المختلفة.

هذا ومنذ تأسيس الشركة في العام 1956 حافظت على طابعها العائلي، وتوسعت عملياتها لتعطي أكثر من 100 دولة، حيث استخدمت حلولا مبتكرة في مشاريعها حول العالم. وعلى مدى 40 عاما عملت الشركة بالشراكة مع موزعين محليين في السعودية، مما يجعلها شريكا أساسيا في تشكيل ملامح القطاع الإنشائي الحديث في السعودية.

الإرث الإستراتيجي والالتزام طويل الأمد

صرح رئيس مجلس الإدارة ديفيد أ روثيرغ قائلا: «بدأنا كشركة عائلية صغيرة في الولايات المتحدة، عندما كان والدي -رحمه الله- رائدًا في تحقيق اختراق نوعي في مجال تركيب البلاط. على مدى العقود، تعلمنا أن التوطين أمر حاسم فكل سوق له أنظمته الخاصة، وتفضيلاته، وسرعة تنفيذه للمشاريع. ومن خلال إنشاء الإنتاج المحلي، يمكننا تقديم خدمات تسليم أسرع وضمان أن المنتجات تلبي المتطلبات الإقليمية».

لطالما كان السوق السعودي مهمًا بالنسبة لنا، ومع كون استخدام البلاط السيراميكي هنا من بين الأعلى عالميًا، رأينا في ذلك فرصة لتوسيع حضورنا وخدمة العملاء بشكل أفضل مباشرة في المملكة.

النمو والابتكار على المستوى العالمي

فيما صرح الرئيس التنفيذي باتريك ميلو قائلا: «منذ تأسيسنا، كان الابتكار هو جوهر شركة لاتكريت. فقد أحدث مؤسسنا، هنري م. روثبرغ، ثورة في الصناعة باختراع المادة اللاصقة الرقيقة (Thin-Set Adhesive). واليوم، نواصل هذا الإرث من خلال تقديم حلول جديدة كل عام، لضمان حصول عملائنا على أحدث التقنيات.. في المملكة العربية السعودية، نحن ملتزمون بتقديم ليس فقط المنتجات القياسية، بل أيضًا أحدث تقنياتنا منذ اليوم الأول. ويتماشى هذا مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على الابتكار، والاستدامة، وتطوير البنية التحتية وفقًا لأعلى المعايير العالمية».

النظام البيئي المحلي وتطوير المجتمع

فيما نوه المدير الاقليمي ريتيش سينغ أن منشأة جدة تعكس التزامنا القوي برؤية 2030، التي تشجع على التصنيع المحلي والمشاركة الأكبر في الاقتصاد السعودي، موجها أن الشركة متواجدة داخل السوق السعودي لأكثر من 40 عاما إلا أنها كانت مقتصرة على المشاريع الكبرى فيما تستهدف الشركة في الوقت الحالي كافة القطاعات سواء التجزئة، أو المشاريع السكنية، أو المشاريع التجارية والفندقية.

مضيفا: «أرى أننا نمتلك ميزة إضافية كون الشركة أمريكية متواجدة في أكثر من 100 دولة ما يتيح لنا جلب أفضل الممارسات العالمية إلى السعودية، ورفع مستوى مهارات العملاء في التطبيق العملي، خصوصا في ظل وجود تقنيات جديدة. فهذا المصنع يعد الأفضل من حيث الطاقة الإنتاجية الهائلة، ما يجعلهم قادرين على تصنيع ما يقارب 99% من المنتجات محليا».

شراكة راسخة

أشاد المدير العام لشركة BINEX خالد خان بالتطور السريع والكبير التي شهدته السعودية أخيرا، حيث كان شاهدا على مشاريع كل من ينبع، وكاوست وغيرها من المواقع قائلا: «تفتخر شركة بينكس بالشراكة مع لاتكريت في هذا الفصل الجديد». بالنسبة للمنتجات التي نوزعها فهي منتجات عالية المستوى تستخدم في المشاريع الكبرى، مثل البحر الأحمر، وأمالا، إضافة إلى أرامكو. لقد طورنا السوق في أرامكو منذ أكثر من 30 عاما، فنحن رقم واحد في المنتجات الراقية، أما في مجال الكيماويات فهناك أكثر من 20 مصنعا في السعودية ينتجون ويبيعون منتجات متنوعة ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، ستعزز لاتكريت مكانتها كقائدة للسوق في أنظمة التركيب المتميزة، مع توسيع الوصول إلى كامل منظومة البناء مؤكدا أن حصتهم السوقية تتراوح ما بين 30-35% حيث نتحدث ما بين 500 – 600 مليون دولار.

الاستدامة والنمو المستقبلي

يساهم المصنع الجديد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، إلى جانب توفير برامج تدريبية، وتطوير مهني معزز بمهارات الكوادر المحلية. كما يدمج المصنع ممارسات صديقة للبيئة، عمليات إنتاج كفؤ، ومواد خام مستدامة، ما يعكس التزام لاتكريت بالاستدامة وتوافقها مع الأهداف الصناعية، والبيئية الأوسع في السعودية.

عن شركة لاتكريت

تُعرف شركة لاتكريت عالميًا كمزود رائد لحلول البناء الموثوقة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أنظمة تركيب البلاط والحجر، ومنتجات العناية بالأرضيات والحجر، وحلول التشطيب للواجهات والجدران، والزوايا والبروفيلات، والأرضيات الزخرفية عالية الأداء، وأنظمة إعداد الخرسانة مثل تقنية SUPERCAP® عالية القدرة للتسوية الذاتية.

على مدار ما يقرب من سبعة عقود، استثمرت لاتكريت بشكل كبير في الابتكار وتطوير المنتجات، مما أكسبها سمعة متميزة في الجودة، والريادة التكنولوجية، ودعم العملاء. وتخضع منتجاتها للاختبارات في المختبرات وعلى مواقع البناء، ويتم اعتمادها من قبل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين والمؤسسات المستقلة، مع التركيز على الاستدامة. تتميز العديد من منتجات لاتكريت بمحتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة وخصائص صديقة للبيئة، مما يدعم الحصول على شهادة LEED ويتجاوز المعايير الدولية. جميع المنتجات مدعومة ببعض من أكثر الضمانات شمولاً في الصناعة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://me.laticrete.com/en