أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) (3.2%)، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة (49.2%)، كما بلغ معدل البطالة (6.8%).

وأظهرت نتائج النشرة، أنَّ معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ (64.0%)، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور (4.3%)، وأشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ (34.5%)، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات (11.3%).

وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15 - 24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ (13.8%)، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة (17.4%)، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور (28.0%)، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة (31.6%).

وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025 المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساس (من 25 إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان (63.3%)، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة (67.3%)، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ (5.9%).

وفيما يتعلق بأساليب البحث عن العمل فقد أفادت نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025 بأن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا بنسبة (72.4%)، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة (56.3%)، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل (50.5%).