للمرة الأولى.. مشتريات الأجانب في الأسهم تتجاوز المحليين





مشتريات قياسية

حصص أغلبية



وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية عبدالعزيز بن حسن، أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات.



وأوضح بن حسن في مقابلة مع «بلومبيرغ» أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام. ولكن لم يحدد بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.



ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز وزن الأسهم السعودية على مؤشرات «MSCI»، وجذب مزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية، إذ تقوم «MSCI» عادةً بتقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية.

استحوذ المستثمرون الأجانب من خارج الخليج على نحو 48.98% من إجمالي عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية الرئيسية خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الجاري، وهو أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، متجاوزة نصيب المستثمرين السعوديين من إجمالي المشتريات لأول مرة بعد أن بلغت نسبتهم 48.6%، وفق بيانات «تداول السعودية».وجاءت الارتفاعات القياسية في تداولات المستثمرين الأجانب بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية.وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية الأسبوع الماضي نحو 19.275 مليار ريال، مقارنة بإجمالي مشتريات للمستثمرين السعوديين نحو 19.127 مليار ريال.وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات قياسي خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 5.829 مليار ريال، وسجل المستثمرون السعوديون صافي مبيعات نحو 6.05 مليار ريال. وبلغ إجمالي المشتريات في السوق الرئيسية نحو 39.35 مليار ريال الأسبوع الماضي.