بعد أسابيع من التكهنات حول الظهور المفاجئ للمرايا التي انتشرت في مختلف مدن المملكة، أعلنت شركة هيونداي رسمياً أنها الجهة التي تقف وراء هذه الحملة التفاعلية على مستوى المملكة. وجاءت هذه التركيبات ضمن حملة تشويقية مبتكرة لشركة هيونداي لإطلاق علامتها التجارية الجديدة تحت شعار: «أنت أساس التقدم».

ولإيصال الرسالة إلى حياة الناس اليومية، قامت هيونداي بتركيب مرايا جذابة ولافتة بأقواس زرقاء في مواقع حيوية وأماكن غير متوقعة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وأبها. فمن الشوارع الحيوية والمراكز التجارية إلى الوجهات الثقافية والترفيهية، شكّلت هذه المرايا دعوة للسعوديين إلى التوقف والتأمل، ورؤية أنفسهم في قلب مسيرة التقدم.

وقد تحولت هذه التركيبات بسرعة إلى محور نقاش واسع الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك آلاف السعوديين صورهم وتفاعلاتهم، مما أدى إلى تحويل هذه الحملة إلى موضوع وطني للنقاش حول الهوية والتأمل والتطلّع إلى المستقبل.

تم إطلاق حملة «أنت أساس التقدم»، بروح التقدم والفخر الوطني، لتجسد التزام هيونداي بمواءمة رؤيتها العالمية «التقدم من أجل الإنسانية» مع رحلة التحول المستوحاة من قوة وإبداع الشعب في المملكة العربية السعودية.