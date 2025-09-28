12.7 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج





النصيب الأكبر

قفز التبادل التجاري غير البترولي للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 205% على أساس سنوي، ليسجل نحو 5.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال في يوليو من 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 12.69 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة 57.8% على أساس سنوي.وتوزعت الصادرات السلعية خلال يوليو الماضي، على إعادة تصدير بنحو 9.57 مليار ريال، و3.12 مليار ريال صادرات وطنية.وزادت الواردات السعودية من مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.5% في يوليو الماضي، إلى نحو 7.21 مليار ريال مقارنة بنحو 6.24 مليار ريال في يوليو 2024.واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية، فيما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين، وسجلت المملكة مع الإمارات فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ نحو 5.18 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة نحو 101.5% على أساس سنوي.وبلغت صادرات السعودية إلى الإمارات نحو 10 مليارات ريال في يوليو الماضي مقابل نحو 6.24 مليار ريال في يوليو 2024، بزيادة 60.2%.وارتفعت واردات السعودية من الإمارات بنسبة 31% في يوليو الماضي إلى نحو 4.82 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 3.67 مليار ريال في يوليو من 2024.