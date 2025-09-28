بارتفاع 14.5%.. 22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية في السعودية خلال 90 يوماً
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بالربع الثاني من 2025، أن قيمة صافي التدفقات بلغت 22.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 14.5%، مقارنة بنحو 19.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ووفقا للبيانات، سجلت التدفقات انخفاضاً بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، إذ بلغت قيمة صافي التدفقات نحو 23.7 مليار ريال. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة نحو 24.9 مليار ريال، خلال الربع الثاني من 2025، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 11.5% مقارنة بالربع الثاني من 2024، إذ بلغت نحو 28.2 مليار ريال. وسجلت انخفاضاً بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق حيث كانت 26 مليار ريال.



استثمارات مباشرة

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة نحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025، بانخفاض نسبته 74.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، حيث كانت قيمته 8.2 مليار ريال. في حين سجلت انخفاضاً بنسبة 10.5% مقارنة بالربع السابق، إذ كانت قيمته 2.3 مليار ريال.

وكانت المملكة استقطبت تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنمو نسبته 24% مقارنة بعام 2023، ومتجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.
أخبار ذات صلة
 
«ساما»: اعتماد «هوية زائر» لفتح الحساب البنكي
«ساما»: اعتماد «هوية زائر» لفتح الحساب البنكي
بكُلفة تجاوزت 28.8 مليار ريال.. أمير المنطقة الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعاً بيئياً ومائياً
بكُلفة تجاوزت 28.8 مليار ريال.. أمير المنطقة الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعاً بيئياً ومائياً