الفالح: مجلس الشراكة الإستراتيجية يفتح آفاقاً للتعاون مع كوريا الجنوبية

تراخيص استثمارية

رأس وزير الاستثمار خالد الفالح، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الخامس للجنة «الرؤية السعودية الكورية 2030» في سيؤول.وقال الوزير إن وفد المملكة تابع تقدم مسارات العمل، تمهيدا لانتقال مبادرات اللجنة إلى مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الكوري بقيادة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.وأضاف: «مجلس الشراكة الإستراتيجية، يفتح آفاقا في الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والثقافة، وتعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد».وأكد وزير الاستثمار تقديم دعوة للشركات الكورية لاستثمار الفرص الاستثنائية تحت مظلة رؤية السعودية 2030 مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.وذكر أن: «شراكتنا مع كوريا تتسارع، فمنذ 2016 قفزت التراخيص الاستثمارية من نحو 65 إلى 213، تشمل شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية في التقنيات المتقدمة، وصناعة السيارات، ولقد اجتمعت في سيؤول، مع نخبة من قادة التقنية، الطاقة، والصناعات المتقدمة في الطاولة المستديرة السعودية الكورية للأعمال، وتحدثنا حول وفرة الفرص الاستثمارية في السعودية، وقوة بنيتنا التحتية واستعدادها للربط اللوجستي الإقليمي، ما يسهل التكامل بين البلدين».يذكر أن الوزير الفالح اجتمع في سيؤول مع وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية هان سيونغ سوك؛ لتعزيز الشراكة في دعم الابتكار وتمكين الشركات الريادية، كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة.