الوزارة تستعرض منجزات القطاع السياحي في المملكة

شاركت المملكة العربية ممثلة في وزارة السياحة، في احتفال منظمة الأمم المتحدة للسياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 من سبتمبر من كل عام، إذ يأتي احتفال هذا العام تحت شعار «السياحة والتحول المستدام»، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع السياحي وقيمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وإبراز دوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة عبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المناسبة العالمية في إطار حرص المملكة على مواكبة الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة، في إطار إيمانها بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع السفر والسياحة في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات وتوفير الوظائف، إضافة إلى فرص غير مباشرة في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والبنية التحتية في كل أنحاء العالم.

كما تأتي مشاركة الوزارة في اليوم العالمي للسياحة في وقتٍ يواصل القطاع السياحي بالمملكة تحقيق القفزات في نمو أعداد السياح الوافدين والمحليين في الوجهات السياحية المتعددة في المملكة، إذ وصل إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام (2024) إلى حوالى (116) مليون سائح، بنسبة نمو بلغت (6%) مقارنةً بعام (2023)، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج نحو (284) مليار ريال، بنسبة نمو (11%) مقارنةً بعام (2023).

وحققت المملكة أعلى رقم تاريخي في عدد السيّاح الوافدين من الخارج بلغ حوالى (30) مليون سائح لعام (2024)، بنسبة نمو بلغت (8%) مقارنةً بعام (2023)، فيما وصل إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج إلى (168.5) مليار ريال، بنسبة نمو (19%) مقارنةً بعام (2023).

وواصلت المملكة تصدر المؤشرات الدولية المتعلقة بالسياحية خلال العام الحالي، فقد احتلت المملكة المركز الأول عالمياً أعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019، وذلك وفقاً لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسجلت المملكة نمواً في أعداد السياح الدوليين بنسبة (102%) خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019.

يذكر أن اعتماد اليوم العالمي للسياحة يعود إلى عام 1970 حينما أقرت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نظامها الأساسي ليشكل علامة فارقة في مسار السياحة الدولية، ويسهم في تعزيز دورها لتحقيق أهداف الاستدامة والازدهار، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يُسلط الضوء سنوياً على محور رئيسي من محاوره عبر اختيار شعار مخصص لكل عام.