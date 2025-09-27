بنسبة نمو 11.9%..السعودية تتصدر قائمة أكبر منتج للصلب عربياً

تجاوز الإنتاج

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للصلب الخام خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بحسب بيانات منظمة الصلب العالمي التي نقلها الاتحاد العربي للحديد والصلب.وأنتجت المملكة 6.928 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى بنمو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أغسطس منفردًا أنتجت 1.007 مليون طن بنمو سنوي 64.1%.وشكل إنتاج السعودية 49.5% من إنتاج دول الخليج و24.5% من إنتاج الدول العربية، بحسب بيانات اطلعت عليها «العربية Business».وتجاوزت السعودية بذلك إنتاج مصر المتراجع بنحو 5.6% خلال أول 8 أشهر والذي بلغ 6.687 مليون طن، في حين بلغ في أغسطس نحو 896 ألف طن بانخفاض 0.2%.وتتصدر مصر إنتاج دول شمال أفريقيا ويمثل إنتاجها 55% من إنتاج تلك الدول البالغ 11.982 مليون طن في أول 8 أشهر، ويليها بفارق كبير الجزائر بإنتاج بلغ 3.52 مليون طن، ثم المغرب بنحو 990 ألف طن.