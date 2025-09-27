عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بحث خلالها سبل توطين الصناعات عالية القيمة، والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى الصين.

واستعرضت الاجتماعات مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، والفرص النوعية التي تتيحها لتوطين تقنيات التصنيع المتقدم، والصناعات عالية القيمة، التي تشمل صناعة مواد البناء، والهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى ضواغط التدفئة، وأجهزة تكييف الهواء.

وناقشت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأبحاث والابتكار الصناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة ونقل التقنية إلى المملكة، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير وتأهيل القدرات البشرية في القطاع الصناعي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتضمنت الشركات الصينية التي التقى الخريف قادتها، شركات متخصصة في صناعة التكنولوجيا الكهربائية، وأخرى في تصنيع الهواتف الذكية، وصناعة الطلاء، وشركات رائدة في التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وعُقدت تلك الاجتماعات بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

وفي السياق ذاته، شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة سعودية، وأخرى صينية، لتوطين صناعة ضواغط أنظمة التكييف في المملكة.

وتأتي الاجتماعات ضمن زيارة الوزير الخريف إلى الصين التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.