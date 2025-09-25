انطلاق قمة شنايدر إلكتريك للابتكار بالرياض بحضور حكومي واسع ومنتجات جديدة تحمل علامة «صناعة سعودية»

انطلقت فعاليات قمة شنايدر للابتكار بالرياض في نسختها الثانية بحضور حكومي واسع بالإضافة إلى عملاء الشركة من مختلف القطاعات، والتي تعد منصة إستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الاستدامة والتحول الرقمي. وقد قام بإلقاء الكلمة الافتتاحية المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، مساعد وزير الاستثمار، وشهدت القمة حضورا واسعا من القيادات العليا من وزارات الاستثمار، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والسفارة الفرنسية في الرياض، وعدد من قيادات شركة شنايدر إلكتريك، تضم مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين. كما تضمنت الفعاليات العديد من الجلسات النقاشية المثمرة واتفاقيات التفاهم التي من شأنها دعم الأهداف الوطنية للمملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على الابتكار ويرتكز على التوطين، الاستدامة، وتنمية المواهب.

وفي خطوة تؤكد التزامها العميق بدعم رؤية المملكة 2030 وجهود التوطين، أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن حصول ثمانية منتجات جديدة على شهادة «صناعة سعودية»، وذلك في إطار برنامج «صُنع في السعودية» والذي يهدف إلى تعزيز المنتجات المحلية ودعم الشركات الوطنية، ليصل إجمالي عدد منتجات الشركة التي يتم تصنيعها في السعودية أكثر من 20 منتجا. ويأتي هذا الإنجاز المهم تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، والذي تم الإعلان عنه مؤتمر صحفي على هامش قمة الابتكار التي تنظمها الشركة في الرياض على مدار يومي 24 و25 سبتمبر 2025. وجاء الإعلان عن هذه المنتجات خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش القمة، بحضور مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، ومحمد شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، مما يعكس قيمة الحدث وأهمية الشراكة الإستراتيجية بين شنايدر إلكتريك والمؤسسات الوطنية.

وتساهم المنتجات الثمانية الجديدة في إحداث تحول في قطاعات حيوية، بدءًا من البنية التحتية الحيوية والتصنيع، وصولًا إلى المنازل والمباني ومراكز البيانات، وتتميز هذه المنتجات بتنوعها وقيمتها المضافة من حيث تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة وضمان عناصر السلامة للأشخاص والمعدات، والقيام بالصيانة التنبؤية لتقليل وقت الأعطال والحفاظ على الأصول، ومراقبة الطاقة في الوقت الفعلي وتحليل البيانات، ودمج التقنيات الرقمية المتقدمة لضمان إدارة موثوقة للطاقة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، مساعد وزير الاستثمار، أن الرياض تتجلى اليوم كأرضٍ للفرص ومنارةٍ لمستقبل واعد، حيث ترسخ دور المملكة المتنامي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والتحول في إطار رؤية 2030. لا تكتفي المملكة ببناء صناعات المستقبل فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا غير مسبوقة أمام شركائها حول العالم من خلال التوسع في الاستثمارات بمجالات الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتنقل المتقدم، واللوجستيات. وفي صميم هذه المسيرة تبرز الاستدامة، عبر مبادرات رائدة مثل المبادرة السعودية الخضراء، التي تمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر خضرة ومرونة للأجيال القادمة. وتعكس قمة شنايدر إلكتريك للابتكار في الرياض عمق شراكتنا مع الشركة، حيث يجمعنا التزام راسخ بالابتكار والاستدامة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا معًا.

وفي كلمته، صرح مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك، قائلاً: «إن انعقاد قمة الابتكار الثانية في الرياض يعكس المكانة الإستراتيجية للمملكة كأحد أهم أسواقنا وأكثرها ديناميكية على مستوى المنطقة والعالم. فالمملكة تشهد قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي والاستدامة، مدفوعة برؤية 2030 التي تضع الابتكار في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ونحن في شنايدر إلكتريك نفخر بأن نكون شريكاً أساسياً في هذه الرحلة الطموحة، من خلال نقل أحدث تقنياتنا في إدارة الطاقة والتحكم الرقمي، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي عبر منتجات تحمل بفخر شعار صناعة سعودية. هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً على التقاء الخبرة العالمية بالابتكار المحلي، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني ويُرسخ دور المملكة كمركز إقليمي وعالمي للطاقة الذكية. فالمعادلة الحقيقية لمستقبل مستدام ووعدٍ مزدهر تكمن في الجمع بين الرقمي والكهربائي، لصناعة مستقبل أخضر، ذكي، وأكثر مرونة للأجيال القادمة.

من جانبه، قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر إلكتريك: «نحن نرى في المملكة نموذجاً رائداً للتحول الرقمي والاستدامة، ونلتزم بدعم هذه المسيرة من خلال الاستثمار في حلولنا المتقدمة في إدارة الطاقة والأتمتة، وتعزيز حضورنا المحلي عبر التصنيع والتدريب ونقل المعرفة. إن توسعنا المستمر في السوق السعودي يؤكد إيماننا العميق بقدراته وإمكاناته، ويجسد التزامنا بأن نكون شريكاً طويل الأمد في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز قدراتنا التصنيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب السعودية، ودعم التصدير من المملكة للمنطقة. وتمثل قمة الابتكار منصة مثالية لتعزيز الحوار مع شركائنا وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي ستسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وذكاءً للمملكة والمنطقة».

وتأتي جهود شنايدر إلكتريك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الصناعة ليساهم بما يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتساهم أصول الشركة في تحقيق هذه الإستراتيجية، حيث تمتلك الشركة عددا من المنشآت التصنيعية في الدمام والرياض، وتستعد لافتتاح مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وهو حاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي«LEED»، حيث ينتج انبعاثات كربونية أقل بنسبة 34% ويحقق وفورات في الطاقة بنسبة 33%، وتتجاوز نسبة التوطين في الشركة 40%، حيث يمثل الموظفون السعوديون 80% من القوى العاملة في مصنع الرياض، مما يؤكد التزام الشركة ببناء رأس المال البشري.

وفي ذات السياق، تحدث محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك في المملكة وباكستان واليمن والبحرين، قائلًا: «على مدار 44 عامًا، افتخرت شنايدر إلكتريك بكونها شركة عالمية ذات طابع محلي، فهي تتفهم الاحتياجات الفريدة للسوق السعودي وتلتزم التزاماً عميقاً بدعم نموه وتطور شعبه ومستقبله. إن جهود شنايدر إلكتريك في توطين الصناعة تتوافق تمامًا مع رؤية 2030، حيث أضفنا 12 خط إنتاج جديد خلال السنوات الخمس الماضية، ونخطط لإضافة 20 خطًا آخر بحلول عام 2030 ليصل الإجمالي إلى 32 خط إنتاج، واليوم تتوج مساعينا بإعلاننا عن ثمانية منتجات جديدة ليتخطى إجمالي عدد المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا في مصانعنا بالسعودية 20 منتجا، مما يؤكد حرصنا على دعم جهود التوطين، والاستدامة، وتنمية المواهب السعودية التي تعد ركائز أساسية في رؤية 2030، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ تجاه المملكة، وجهودنا في تحقيق طموحاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة».

وتؤكد شنايدر إلكتريك التزامها العميق بدعم التنمية المستدامة في المملكة عبر استثمارها نحو 50 مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية. وتساهم الشركة في تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد، حيث تقوم بتصدير ما يصل إلى 20% من بعض المنتجات، من إجمالي إنتاجها المحلي إلى الأسواق الخارجية. كما تركز شنايدر إلكتريك على الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تُشكل النساء 10% من فريق العمل المسؤول عن أحدث خطوط الإنتاج، ويمثل ذوو القدرات الخاصة 25% من فريق العمل بمصنعها بالرياض، مما يعكس حرصها على تعزيز الشمولية والتنوع، بالإضافة إلى الأكاديمية الإقليمية للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها الرياض، والتي تقدم برامج تدريبية متخصصة لعملاء الشركة والكوادر الشابة.

تستعرض القمة حلول شنايدر إلكتريك في كفاءة الطاقة والبرمجيات، مع تسليط الضوء على حلول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، القطاع الصناعي، المباني والمدن الذكية، البنية التحتية، والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.