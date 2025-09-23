«إندرايف» تجوب شوارع العاصمة وتغيّر قواعد اللعبة

تدخل العاصمة الرياض مرحلة جديدة كليًّا في عالم خدمات التنقّل الذكي، وذلك مع الإطلاق الرسمي لتطبيق «إندرايف» ثاني أكثر تطبيقات حجز الرحلات الذكية تحميلًا على مستوى العالم. ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في جدة مطلع العام الحالي؛ ليؤكد التزامها بتعزيز حضورها في المملكة وفتح آفاق أوسع أمام مستخدميها.

وما يجعل تطبيق «إندرايف» مختلفًا عن غيره من التطبيقات هو اعتماده نموذجًا تفاعليًّا يضع الركاب والسائقين على قدم المساواة في تحديد الأجرة، فبدلًا من الأسعار المفروضة أو الرسوم الخفيّة، يتيح التطبيق للراكب اقتراح سعر الرحلة، بينما يملك السائق حريّة القبول أو التفاوض أو الرفض، في عملية شفّافة تعكس العدالة وتمنح الطرفين شعورًا بالتحكم والثقة.

ولإعطاء دفعة إضافية للانطلاقة في المملكة العربية السعودية، قررت الشركة إعفاء السائقين مؤقتًا من دفع أي عمولات، ليتمكنوا من الاحتفاظ بكامل دخلهم منذ اليوم الأول، مع العلم أن عمولاتها الدائمة تقل أصلًا بمعدل يراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات عن متوسط السوق.

هذه الميزة التفاعلية لم تثبت نجاحها في جدة فقط، إذ تجاوز نمو قاعدة مستخدمي التطبيق هناك 250% شهريًّا خلال الربع الأخير، بل برهنت أيضًا على جاذبية النموذج عالميًّا. فقد تم تحميل التطبيق أكثر من 360 مليون مرة، وأصبح حاضرًا اليوم في نحو 982 مدينة عبر 48 دولة، وهو ما يعزز مكانة «إندرايف» منصةً رائدةً قادرةً على دعم تطلعات رؤية السعودية 2030 في مجال الابتكار والتنقّل الذكي.

ولا يقف تميز «إندرايف» عند حدود التسعير العادل فحسب، بل يمتد ليشمل سلامة المستخدمين وطمأنينتهم، من خلال تقنيات التحقق من بيانات السائقين، وخاصية تتبع الرحلات بشكل لحظي، إلى جانب دعم فني متواصل على مدار الساعة يرافق كل رحلة من بدايتها حتى نهايتها.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الاستثمار في مبادرات اجتماعية تترك أثرًا يتجاوز خدمات النقل، إذ تركز على التعليم والاستدامة والثقافة والمساواة بين الجنسين، ضمن التزامها الطموح بتحسين حياة أكثر من مليار شخص بحلول عام 2030.

وأخيرًا، جسدت مشاركة قيادات «إندرايف» في فعالية «Money20/20» التي انعقدت في الرياض هذا التوجه، إذ استعرضت الشركة رؤيتها في مجالات التكنولوجيا المالية وخدمات التنقل الذكي، مؤكدة بذلك انفتاحها على المنطقة والتزامها بمستقبلها الرقمي.

ما تقدمه «إندرايف» اليوم في شوارع الرياض ليس سوى خطوة أولى في مسيرة أوسع، إذ تمتد طموحاتها إلى ما هو أبعد من خدمات التنقّل لتعيد رسم ملامح الخدمات الذكية مستقبلًا؛ فمن النقل والتوصيل إلى الخدمات المالية والحلول الإعلانية، تعمل «إندرايف» على ترسيخ قيم الشفافية والعدالة وتوسيع خيارات المستخدمين، لتمنحهم مزيدًا من التحكم وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة في حياتهم اليومية.

حَمّل تطبيق «إندرايف» اليوم، وكن جزءًا من التجربة الجديدة للتنقّل في جدة والرياض.