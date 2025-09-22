«الإحصاء»: 0.7% ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء





سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا نسبته 0.7% خلال أغسطس 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني 0.6%، وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.يذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء CCI يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، تُجمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة، وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر، كما يرصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات الداخلة في تكاليف إنشاء المباني (حساب التضخم /الانكماش في أسعار تكاليف البناء والتشييد)، والتغيرات الحاصلة على تكاليف إنشاء المباني بأنواعها سواءً كانت مباني سكنية أو مباني غير سكنية، ومدى التقدم والتطور الذي يحدث لقطاع الإنشاءات في فترة زمنية مقارنة بأخرى، من خلال التعرف على حجم الطلب على مواد البناء والذي يعكسه ارتفاع أو انخفاض أسعار تلك المواد.ويعتبر هذا المؤشر مكملاً رئيسياً للحسابات القومية، إذ يعتمد مرورها من الناتج المحلي بأسعار السوق إلى الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لقطاع الإنشاءات.