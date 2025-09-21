7.25 مليار ريال صافي مشتريات الجهات الحكومية بسوق الأسهم في أسبوع

ملكية السوق

أعلنت «تداول» السعودية، أن صافي مشتريات الجهات الحكومية بالسوق الرئيسية، خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2025 بلغ 7.25 مليار ريال، إذ شهد الأسبوع تنفيذ صفقات استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة تبلغ 54% في مجموعة إم بي سي.وبلغ صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.1 مليار ريال، وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ «فوتسي راسل» تغييراتها في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها نصف السنوية الدورية لمؤشراتها.في المقابل، بلغ صافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 6.45 مليار ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 528 مليون ريال، وكبار المستثمرين الأفراد نحو 795 مليون ريال.وكانت السوق المالية السعودية «تداول» قد أعلنت، التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,059.80 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2025، بارتفاع بلغت نسبته 4.8% وبقيمة بلغت 414.73 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.أما قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكّلت ما نسبته 4.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 18 سبتمبر 2025.