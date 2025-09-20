ضوابط واشتراطات لتعبئة وتغليف الخضار والفواكه
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط واشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه في أسواق النفع العام، وتتمحور الاشتراطات حول بطاقة المنتج الزراعي، العبوات البلاستيكية والكرتونية، مواصفات التعبئة والتغليف، إذ يجب أن تحتوي كل عبوة على ملصق بطاقة المنتج الزراعي، وأن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة على ملصق بطاقة المنتج الزراعي، تشمل بيانات اسم المنتج، والوزن الصافي، وتاريخ التعبئة، وبلد المنشأ، وتفاصيل المُورد أو المُنتج (رقم السجل الزراعي)، والاسم، والشعار، وأن تكون العبوات مصنَّعة من مواد مطابقة للمواصفات الغذائية وتتحمل الضغط، وقابلة لإعادة التدوير، وتسمح بمرور الهواء الكافي داخل العبوة.

واشترطت الضوابط، أن يُراعى في تصميم العبوات الكرتونية أن تصنع من الورق المقوى المموج؛ لتتحمل ضغط التخزين، وأن يكون للعبوة غطاء منفصل أو متصل من نفس المادة، كما يجب أن تكون الصناديق الكرتونية بالمنصات مغطاة من الخارج، حتى لا تتعرض للتلوث عند التخزين أو النقل.

جودة وسلامة

وبينت الوزارة، أنه يُسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأي مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا تؤثر على الثمار، لضمان تحقيق جودة وسلامة المنتجات الغذائية أثناء المناولة والتوزيع. ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان، والحفاظ على البيئة، إذ دعت المستثمرين والمنتجين لأهمية الامتثال للضوابط والاشتراطات والتقيد بها بما يحقق الجودة والسلامة في تداول المنتجات الزراعية.
