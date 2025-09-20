التجارة: السجن يصل لـ 3 سنوات وغرامة مليون للعروض التجارية الوهمية.. تشمل التشهير

شددت وزارة التجارة على ضرورة لتزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بـ 5 شروط عند تنظيم المسابقات التجارية.

و أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الشروط الخمسة تتمثل في إصدار ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل إجراء المسابقة، وإيضاح طريقة الاشتراك ونوعية الجوائز المقدمة للمتسابقين، وتواريخ بدء وانتهاء المسابقة على أن تتم عملية سحب الجوائز تحت إشراف وزارة التجارة.

وقال في حساب الوزارة على منصة x: إن من شروط تنظيم المسابقات التجارية، حظر اشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وعدم زيادة أسعار المنتجات أثناء إقامة المسابقة.

وأضاف: يجب نشر رقم الترخيص في إعلانات المسابقة، مع الالتزام بمنع اشتراك مقدم المسابقة أو أقاربه أو العاملين لدى المنشأة.

وأشار متحدث التجارة إلى ضرورة الالتزام بتسليم الجوائز خلال 7 أيام من تاريخ الفرز، وإعلان النتائج في نفس الوسائل التي تم من خلالها الإعلان عن إجراء المسابقة.

وأكد أن الوزارة تمنع تجاوز مدة إقامة المسابقة منذ الإعلان عنها وحتى تسليم الجوائز أكثر من 60 يومًا.

وفي الإطار ذاته حددت وزارة التجارة عقوبات رادعة على كل من يضلل المستهلك بعروض وهمية في اليوم الوطني الـ 95.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة نفذت 4 آلاف جولة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة أصدرت أكثر من 4300 رخصة تخفيض لليوم الوطني لـ 4 ملايين منتج وسلعة تشمل الملابس والعطور والمفروشات والهواتف وغيرها من المنتجات.

ولفت إلى أن العقوبات التي تفرض على العروض الوهمية تشمل السجن حتى 3 سنوات والغرامة مليون ريال، وعقوبات أخرى تشمل الإغلاق والشطب والتشهير.