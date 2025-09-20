رعاية ذهبية واتفاقيات استراتيجية.. «اليسر» تختتم مشاركتها في Money 20/20

اختتمت شركة «اليُسر» للإجارة والتمويل، الراعي الذهبي لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط، مشاركتها الناجحة في المعرض الذي أقيم على مدى 3 أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بحضور قادة القطاع المالي والمصرفي وخبراء التقنية من مختلف أنحاء العالم لبحث أحدث التطورات والحلول المبتكرة في الصناع المالية.

إقبال كبير

وشهد جناح «اليسر» في معرض Money 20/20 إقبالًا كبيرًا من الزوار للاطلاع على أبرز جوانب منهج الشركة القائم على الدمج بين التقنية والتمويل، عبر حلول رقمية تُمكّن العملاء من إتمام عملياتهم بسهولة وأمان، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم الشمول المالي.

كما استعرضت شركة اليسر خلال مشاركتها في المعرض، تطبيقها الرقمي الذي يمكّن العملاء من إتمام جميع معاملات التمويل بسهولة وسرعة، وهو ما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول عملية وآمنة تتماشى مع تطلعات الأفراد والمنشآت.

اتفاقيات

وأبرمت شركة «اليسر» خلال مشاركتها في المعرض عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الحلول الرقمية العالمية المالية، التي تأتي امتدادًا لاستراتيجية الشركة في بناء تحالفات نوعية تعزز منظومة خدماتها التمويلية، وتفتح آفاقًا جديدة لابتكار حلول تلبي تطلعات السوق السعودية والإقليمية.

ووقعت «اليسر» اتفاقية تعاون مع شركة «نيوليب» بهدف تعزيز التزامها بالتحول الرقمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

كما وقعت شركة اليسر مذكرة تفاهم مع شركة توتال آي سي إس Total iCS إحدى شركات مجموعة جلوبال آي تي إس Global iTS Group لتطوير الأنظمة والمنتجات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي المذكرة التي جاءت مواكبة لتوجه شركة «اليسر» نحو تطوير آلية الأنظمة والمنتجات، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تتماشى مع استراتيجية الشركة نحو التحول الرقمي، كما تعزز من مكانة «اليسر» في مجال التحول الرقمي المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ووقعت «اليسر» اتفاقية تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تمكين ممارسي العمل الحر في قطاع النقل عبر حلول تمويلية ميسرة تعزز استمرارية أعمالهم وتساهم في تطوير القطاع.

واختتمت شركة «اليسر» مشاركتها «راعيًا ذهبيًّا» في معرض Money 20/20 بتوقيع اتفاقية مع شركة «نيوتك» التقنية الحديثة للابتكارات المالية، بهدف رفع كفاءة الخدمات والمنتجات عبر حلول رقمية متطورة تدعم مسيرة الشركة في التحول الرقمي وتطوير التجربة التمويلية لعملائها.

حضور مميز

وعززت «اليسر» من حضورها المميز في Money 20/20 الشرق الأوسط، عبر مشاركة الرئيس التنفيذي للمخاطر الأستاذ عبدالله دهان في جلسة حوارية بعنوان «تقييم أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التمويل على الاستشارات الائتمانية» التي سلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل الاستشارات الائتمانية وتعزيز كفاءة القرارات المالية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة اليسر محمد صالح الدويش أن الرعاية الذهبية لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط جاءت امتدادًا لجهود الشركة من أجل مواكبة الطفرة التي تشهدها المملكة على مستوى تعزيز الشمول المالي وتوسيع الشراكات والاستثمار، لاسيما بعدما ترسخت مكانة العاصمة الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار المالي.

وأضاف الدويش أن جناح شركة «اليسر» في المعرض جسّد رؤية الشركة للتحول الرقمي من خلال استعراض خدماتها التقنية المتكاملة، حيث قدمت عبر تطبيقها حلولًا تتيح للعملاء إتمام جميع إجراءات التمويل إلكترونيًا وبموثوقية عالية، بما يعزز من مكانة الشركة بصفتها إحدى أوائل الجهات التي نجحت في دمج الابتكار الرقمي مع التجربة التمويلية في المملكة.

يذكر أن المؤتمر عُقد ويُعقد بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، فيما تولى تنظيمه «فنتك السعودية» بالشراكة مع «تحالف»، ويُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ جمع أكثر من (350) متحدثًا، و(450) علامة تجارية، و(600) مستثمر من أكثر من 40 دولة.