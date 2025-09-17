السعودية تنضم لقائمة المراقبة بمؤشر«جي بي مورغان» للسندات بالأسواق الناشئة

مستويات السيولة

رحبت «تداول السعودية» بإدراج المملكة العربية السعودية بقائمة المراقبة الخاصة بمؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة «JPM.GBI-EM»، تقديرا للجهود الرامية إلى تعميق مستويات السيولة في السوق المالية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين.وتُعد سلسلة مؤشرات «جي بي مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة معيارا مرجعيا رئيسيا يرصد أداء الصكوك وأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية والصادرة عن حكومات الأسواق الناشئة.وفي حال انضمام المملكة إلى المؤشر، من المتوقع أن تستقطب ما يقارب 18.75 مليار ريال 5 مليارات دولار تدفقات استثمارية أولية، ما يعزز عمق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية ويرسخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.وقال المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح: «يشكل انضمام المملكة إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة إنجازا نوعيا لسوق الصكوك وأدوات الدين من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف في تعزيز مستويات السيولة وزيادة مستويات مشاركة المستثمرين في السوق».وأضاف: «تداول السعودية بذلت جهودا كبيرة لبناء سوق متقدمة لأدوات الدين في المملكة، وتواصل التعاون مع شركائها لتطوير هذه السوق وتعزيز قدرتها التنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».