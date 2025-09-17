131 نقطة صعود للأسهم.. التداولات 4.6 مليار ريال

الأكثر نشاطا



وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم مرتفعا بمقدار 100.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 25123.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5.9 مليون سهم.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 131.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 10650.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 234 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 205 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 43 شركة.وكانت أسهم شركات جبسكو، ومعدنية، وسلوشنز، ودراية، وبن داود، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، ولجام للرياضة، ورسن، وثمار، ونسيج الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.47%.