قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: «إن هبات الأراضي تعتبر في مسار طبيعي مقارنةً بالسنوات الماضية، لافتاً إلى وجود هبات عكسية، يعيد بها بعض الأشخاص هذه الهبات لتفادي رسوم الأراضي البيضاء، وهذا يعتبر مؤشراً لنجاح هذه التجربة».

وأضاف الحقيل أن التسجيل في المرحلة الحالية لرسوم الأراضي البيضاء أعلى بكثير من المرحلة الأولى، وهذا يدل على الوعي الكبير لدى المواطنين للالتزام، مشيراً إلى أن فترة التسجيل ستنتهي في أكتوبر، وستبدأ الفوترة في شهر (يناير)، جاء ذلك خلال حديثه لـ«الإخبارية».

وبيّن أن مركز الاتصال يقوم بالتواصل مع الملاك والمكلفين بتسجيل الفواتير للتأكد من تفادي الجميع لغرامات التأخير.

اللائحة التنفيذية

وكانت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة البلديات والإسكان فرضت رسوما سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض البيضاء الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني، فيما حُددت نسبة الرسم بـ 7.5% للشريحة الثانية (الأولوية العالية)، و5% للشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة)، بينما تطبق نسبة 2.5% فقط على الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة)، أما الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات) فلن تُفرض عليها رسوم سنوية، لكنها تحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمالك داخل المدينة.

وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسم يستهدف معالجة فجوة العرض والطلب، والحد من التضخم في أسعار العقارات، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى مواجهة احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية، مع تحويل إيرادات الرسوم الأراضي لدعم المشاريع السكنية.

وبحسب النظام، تُحدد المساحات الخاضعة للرسم داخل كل مدينة بقرار من الوزير، مع مراعاة أولوية التطوير العمراني، فيما تتولى لجنة فنية مختصة تقدير قيمة الأراضي وتحديد المدد اللازمة لتطويرها أو بنائها.

وأكدت الوزارة أن ملاك الأراضي ملزمون بسداد الرسوم خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار الفاتورة، أو خلال 90 يومًا في حال صدورها عن سنوات سابقة، مع إمكانية إعادة المبالغ المدفوعة إذا أنجز التطوير أو البناء في المدة النظامية.