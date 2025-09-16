بـ 8.036 مليار ريال.. «مركز إدارة الدين» يقفل طرح سبتمبر 2025 ضمن برنامج «صكوك المملكة»

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.036 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.240 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 1.053 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثالثة 795 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الرابعة 1.271 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة 3.677 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.