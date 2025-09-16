الجراح: أرض الباحة تزخر بمعادن نفيسة بقيمة 285.4 مليار ريال

تطور الصناعة

تزخر منطقة الباحة بموارد تعد جزءًا من ثروة معدنية كامنة تسعى المملكة لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة الباحة غنية بخامات معدنية متنوعة، ومكمنٌ للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والصخور الصناعية وأحجار الزينة، مثل: الفلسبار، والرخام والبوزلان، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 285.4 مليار ريال.وبيّن أن المنطقة تضم عددًا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك، منوّهًا بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة الباحة، التي يبلغ عددها 19 موقعًا، منها مجمعات لمواد البناء لخدمة المشاريع التنموية بالمنطقة.وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في منطقة الباحة، أوضح الجراح أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية، إذ يبلغ عدد المصانع فيها (49) مصنعًا، مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية في الباحة تشمل: مواد البناء (34 مصنعًا)، والأغذية (9 مصانع)، ومنتجات البلاستيك والمطاط (5 مصانع)، في حين تتوزع بقية المصانع بين الكيماويات، والمعادن، وقطاعات أخرى، فيما يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة الباحة (2,289) موظفًا.