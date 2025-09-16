الجراح: أرض الباحة تزخر بمعادن نفيسة بقيمة 285.4 مليار ريال

تزخر منطقة الباحة بموارد تعد جزءًا من ثروة معدنية كامنة تسعى المملكة لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة الباحة غنية بخامات معدنية متنوعة، ومكمنٌ للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والصخور الصناعية وأحجار الزينة، مثل: الفلسبار، والرخام والبوزلان، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 285.4 مليار ريال.
وبيّن أن المنطقة تضم عددًا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك، منوّهًا بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة الباحة، التي يبلغ عددها 19 موقعًا، منها مجمعات لمواد البناء لخدمة المشاريع التنموية بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة الباحة غنية بخامات معدنية متنوعة، ومكمنٌ للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والصخور الصناعية وأحجار الزينة، مثل: الفلسبار، والرخام والبوزلان، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 285.4 مليار ريال.
وبيّن أن المنطقة تضم عددًا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك، منوّهًا بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة الباحة، التي يبلغ عددها 19 موقعًا، منها مجمعات لمواد البناء لخدمة المشاريع التنموية بالمنطقة.