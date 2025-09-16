الترخيص لشركتي وساطة رقمية.. وتمويل استهلاكي

مرونة التعاملات

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» الترخيص لشركتي مزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.كما أعلن البنك الترخيص لشركة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 11 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 68 شركة.ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.وأكّد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من «ساما»، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك.