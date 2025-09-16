رسميًا.. «أسس» تحصد جائزتين في حفل Arabian Property Awards 2025

في إنجاز جديد يعكس تطور القطاع العقاري السعودي، تُوِّجت شركة «أسس» بجائزتين مرموقتين خلال حفل Arabian Property Awards 2025 التابع لـ International Property Awards، الذي أُقيم في مدينة دبي، وذلك عن مشروعها المميز «عين أسس».

جوائز المشروع

ونال المشروع:

• جائزة المشروع متعدد الاستخدامات – Mixed Use Development

• جائزة التصميم المعماري لمشروع متعدد الاستخدامات – Mixed Use Architecture

ويجسد هذا التتويج المكانة المتنامية للمشاريع العقارية السعودية، والتوجّه الاستراتيجي لشركة «أسس» في تطوير مجتمعات حضرية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري المبتكر وحاجات السوق المعاصرة.

طابع معماري متفرد

وقد أثنت لجنة التحكيم على تفوق مشروع «عين أسس» من حيث الطابع المعماري المتفرد، وتكامله الوظيفي، وما يقدمه من تجربة عمرانية استثنائية، مما عزز موقعه بين أبرز المشاريع العقارية المتنافسة لعام 2025.

وشهد الحفل تكريم نائب الرئيس للاستثمار في شركة «أسس» الأستاذ خالد الماجد، الذي تسلّم الجائزتين بحضور نخبة من كبار المستثمرين وقادة القطاع العقاري في المنطقة.



