السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لـ «G20»

إبراز الإنجازات

تشارك المملكة العربية السعودية في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20 YEA 2025)، التي ستُعقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة 18 - 22 سبتمبر 2025، بوفد رسمي يضم ممثلين من الوزارات والقطاع الخاص وغير الربحي والجهات الممكنة لرواد الأعمال والابتكار، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال السعوديين والمستثمرين، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في الاقتصاد العالمي.وستشهد القمة مشاركة أكثر من 800 رائد ورائدة أعمال من 25 دولة، يمثلون قطاعات محورية تشمل التقنية الرقمية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والزراعة، والتجارة العالمية، والصناعات التحويلية، والسياحة، وريادة الأعمال الاجتماعية، كما تتضمن فعاليات القمة جلسات حوارية، وجناحا سعوديا في المعرض المصاحب، إضافة إلى فرص للتواصل، وبناء شراكات إستراتيجية، وتبادل الخبرات.وتسعى المملكة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز إنجازاتها في مجال ريادة الأعمال، وإظهار الممكنات التي وفرتها رؤية المملكة 2030، لدعم الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من التوسع عالميًا، بما يعكس الدور الريادي للمملكة في دعم الاقتصاد العالمي.