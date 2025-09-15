السعودية تحصد عضوية مجلس الإدارة الفني للمنظمة الدولية للتقييس

إسهامات فاعلة

فازت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعضوية مجلس الإدارة الفني للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) للفترة 2026-2028م، مما يعكس الدور الفاعل للهيئة على الصعيد العالمي.وتعد هذه العضوية خطوة إستراتيجية مهمة تعزز من دور المملكة في رسم التوجهات الفنية للمنظمة الدولية، وضمان مواءمة تلك التوجهات مع الأولويات الوطنية ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما يُسهم في تطوير البنية التحتية للجودة ويخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.وتؤكد الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس التقدير الدولي لمكانة المملكة وإسهاماتها الفاعلة في دعم التجارة الدولية، وتعزيز سلامة المنتجات، والخدمات لحماية المستهلك، وإصدار المواصفات القياسية الدولية من خلال أعمال اللجان الفنية التي تُغطي جميع المجالات.وأنشئت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) في العام 1947م، وهي تمثل التجمع الدولي لجميع هيئات التقييس الوطنية بالعالم، حيث تضم أكثر من 160 عضواً، إذ انضمت المملكة ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى هذه المنظمة في العام 1972م.