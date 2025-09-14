173.2 مليون ريال صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في 7 أيام

الأسهم المدرجة

أعلنت تداول السعودية، أن صافي مبيعات الأجانب، بالسوق الرئيسية - تاسي، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 بلغ 173.2 مليون ريال.وبلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 274 مليون ريال، وصافي مبيعات الجهات الحكومية نحو 294 مليون ريال.في المقابل، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد، 540 مليون ريال، وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 323 مليون ريال.من ناحية أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية - تداول، التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8,645.07 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر 2025، بانخفاض بلغت نسبته 2.01% وبقيمة بلغت 177.60 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.أما قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكّلت 4.59% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 11 سبتمبر 2025.