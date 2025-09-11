أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها الجديد «عبية كوارترز 2» في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض، الذي يوفر وحدات سكنية فاخرة بأسعار تبدأ من 880 ألف ريال، ويتميز المشروع بنظام «كامباوند» على مساحة إجمالية تتجاوز 140 ألف متر مربع، ليمنح السكان خصوصية عالية ومرافق متكاملة ترتقي بجودة الحياة.

ويضم مشروع عبية كوارترز2 نحو 539 وحدة سكنية من نوع فلل وتاون هاوس مصممة بأفضل المعايير، ويقدم خمسة نماذج متنوعة ومساحات مختلفة، كما يتميز المشروع بمسطحات خضراء، وحدائق مركزية تشكّل متنفسًا طبيعيًا، ومساجد ومرافق تعليمية ومراكز صحية وتجارية، ليجعل منه خيارًا مثاليًا للسكن.

ويأتي إطلاق عبية كوارترز2 استمرارًا لدور NHC في تنمية السوق العقاري بمنتجات سكنية وتجارية متنوعة، وذلك بصفتها أكبر مطور عقاري في المملكة والشرق الأوسط، وزيادة مشاريعها الفاخرة ضمن أكبر وجهاتها السكنية في المملكة.

وتدعو NHC الراغبين في الشراء بمشروع «عبية كوارترز 2» إلى زيارة موقع سكني عبر الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1623

الجدير بالذكر أن وجهة الفرسان تعد أكبر وجهة عمرانية في المملكة، وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميمها العصرية وخياراتها المتنوعة، وفي إطار سعي الشركة لتقديم تجربة عيش متكاملة، تضم الوجهة مرافق حيوية متنوعة، ما بين مدارس ومساجد وأسواق تجارية وحدائق عامة ومسطحات خضراء ومرافق رياضية، لتوفّر لسكانها بيئة جاذبة، وتمكّن عملائها من العيش في وجهة تقدم لهم بأسلوب حياة متكامل.

