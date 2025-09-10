31 نقطة انخفاض الأسهم.. 3.7 مليار ريال التداولات

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 31.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,498.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 200 شركة.وكانت أسهم شركات رتال، وأماك، وملاذ للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وبي اس اف، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العبيكان للزجاج، وثمار، ومحطة البناء، ودار المعدات، وسناد القابضة، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.94% و6.07%، فيما كانت أسهم شركات الماجدية، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، واس تي سي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 124.41 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,075.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.