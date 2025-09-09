السعودية وبولندا.. تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار

يرأس وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، وفدا رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال، في زيارة رسمية إلى جمهورية بولندا.وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبولندا واستكشاف الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، وسيعقد الفالح خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين واجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال وكبرى الشركات البولندية، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون بين المملكة وبولندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما سيشارك المهندس خالد الفالح والوفد السعودي في المنتدى الاستثماري السعودي البولندي الذي سيقام على هامش الزيارة في العاصمة وارسو، إذ ستُعقد خلاله جلسات نقاش متخصصة وورش عمل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، يشارك فيها ممثلون من مختلف الجهات الحكومية السعودية والبولندية، للتعريف بالفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.وكانت المملكة العربية السعودية قد شاركت بوفدٍ رسميٍ في أعمال النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الذي عقد بمدينة كاتوفيتسه البولندية في أبريل الماضي.وتأتي هذه الجهود ضمن عمل منظومة الاستثمار في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتنويع الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في قطاعات عديدة، تشمل البتروكيماويات، التشييد والبناء، الزراعة، المحتوى الرقمي، والألعاب الإلكترونية.يذكر أن رصيد الاستثمارات البولندية المباشرة في المملكة في 2024 سجل ارتفاعا بنسبة (13.4%) مقارنة بـ2023 واحتل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز المرتبة الأولى من حيث تدفق الاستثمارات البولندية إلى المملكة في 2024، يليه قطاع التشييد، ثم قطاع الصناعة التحويلية.