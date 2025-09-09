الرميان: «الاستثمارات العامة» يستهدف أن يصبح الأكبر عالمياً

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة «PIF» ياسر الرميان، أن الصندوق يستهدف الوصول بحجم أصوله إلى 1.075 تريليون دولار بنهاية 2025، مقارنة بأصول تراوح بين 925 و945 مليار دولار حالياً.وقال خلال جلسة حوارية في النادي الاقتصادي بواشنطن: «الصندوق يستهدف أن يصبح الأكبر عالمياً، ويصل حجم أصوله إلى تريليوني دولار في 2030، مع إمكانية رفعها إلى 3 تريليونات دولار».وعن تطور عدد موظفي الصندوق، أضاف الرميان: «الصندوق لديه حالياً مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويبلغ عدد العاملين بالصندوق حالياً 2,964 موظف مقارنة مع مكتب صغير كان يضم 30 موظفاً في 2015»، وفق كلمة نقلها الموقع الإلكتروني للنادي الاقتصادي في واشنطن.وأضاف: «لدينا مكاتب عالمية كان الأول في نيويورك ثم الثاني في لندن وهونغ كونغ وباريس وبكين، إضافة إلى مكاتب إقليمية في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط».وذكر الرميان أن الصندوق «سيكشف خلال الشهرين القادمين عن إستراتيجية طويلة المدى تمتد من 2030 حتى 2040 وما بعده».وأوضح أن الصندوق يواصل تخصيص نحو 80% من رأسماله للاستثمار داخل المملكة، فيما يوجه النسبة المتبقية إلى الخارج، مع التركيز على شراكات استثمارية دولية تجذب أموالاً إضافية إلى السعودية وتدعم المحتوى المحلي. ونوّه الرميان إلى أنّ تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي يُعدّ محوراً رئيسياً في قرارات الاستثمار.