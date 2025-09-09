«التجارة» تكشف نسب الامتثال بالمعايير الـ10 في تقييم «الإلكترونية»

أوضحت وزارة التجارة نسبة امتثال المتاجر الإلكترونية في التقييم الذي أُعلنت نتائجه أخيراً، وفق المعايير العشرة التي خضع لها 100 متجرٍ إلكتروني «في المرحلة الأولى».ويهدف التقييم إلى رفع معدلات الامتثال، وحفظ وحماية حقوق المتسوقين، وتمكين المتاجر من الارتقاء بخدماتها.وسجَّلت المتاجر الخاضعة للتقييم امتثال بنسبة 100% في معيار وجود موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية الذي يقيس العناصر التالية: (سرعة الموقع، وسهولة الاستخدام، وتوفر حماية الأمن السيبراني)، وسجلت المتاجر امتثالًا بنسبة 99% في معيار توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء لتمكين المتسوق من التواصل المباشر، ونسبة 99% في معيار توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر.وتراوحت نسب الامتثال بين 96% و91% للمعايير الأربعة التالية: (توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصل على المتجر، وإبراز رقم السجل التجاري وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر).وسجلت نسب امتثال بين 79% و75% للمعايير الثلاثة التالية: (توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وتوثيق المتجر الإلكتروني في المركز السعودي للأعمال، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري).ويمكن الوصول إلى نتائج التقييم عبر موقع وزارة التجارة على الرابط: (www.spa.gov.sa/ar/w2393657).