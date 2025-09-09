الأسهم تصعد 32 نقطة.. التداولات 4.3 مليار ريال

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بمقدار 32.12 نقطة ليصل عند مستوى 10529.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 253 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات تشب، وسينومي سنترز، والعبيكان للزجاج، والإعادة السعودية، ومحطة البناء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والأندلس، وشمس، وأنعام القابضة، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.16% و5.53%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وسينومي سنترز هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومحطة البناء، والأهلي، وSTC، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 146.25 نقطة ليصل إلى مستوى 25199.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.