أعلنت شركة سيكو المالية، الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الواقع مقرها في الرياض والمرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية (ترخيص رقم 08096-37) تعيين معن الدرازي في منصب رئيس قسم الاستثمارات العقارية.

يملك الدرازي خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الاستثمار العقاري، حيث شارك في إبرام صفقات استثمارية نوعية وإستراتيجية ذات قيمة عالية، كما شغل مناصب قيادية في مؤسسات كبرى مثل «مِراس القابضة» واستثمار PJSC.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية وسام حداد: «نرحب بانضمام معن إلى فريق العمل في سيكو المالية. ولاشك أن خبراته العميقة في قطاع العقارات، وسجله الحافل بالنجاحات وخبرته العملية في سوق العقارات ستكون رافداً أساسياً في مواصلة تطوير خدماتنا وتقديم قيمة مميزة لعملائنا».

من جانبه، قال معن الدرازي: «يسعدني الانضمام إلى سيكو المالية، الشركة المعروفة بريادتها في مجال إدارة الاستثمارات. وأتطلع إلى الإسهام في نمو محفظة الاستثمارات العقارية للشركة، واستثمار خبرتي لاغتنام الفرص الإستراتيجية في السوق السعودي سريع النمو، لا سيما مع الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم رؤية المملكة 2030 ومسيرة التحول الاقتصادي الوطني».