الرميان: السعودية ستحدّد الإستراتيجية الجديدة لـ«الاستثمارات العامة» خلال شهرين

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن السعودية ستقوم بتحديد الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة خلال الشهرين القادمين تقريباً، التي ستستكمل الاستراتيجية الأولى حتى عام 2030، ثم تمتد بعد ذلك وصولاً إلى عام 2040 وما بعده.وقال خلال ندوة في واشنظن: «إن متوسط معدل العائد الداخلي في صندوق الاستثمارات ارتفع إلى 7.2% بعدما كان 2% سابقاً».وأضاف: «هدفنا جعل قيمة الصندوق 1,075 مليار دولار قبل نهاية السنة ثم تريليوني دولار على الأقل قبل 2030، مقابل ما بين 925 الى 930 مليار دولار حالياً».وفيما يتعلق بأرامكو، أوضح الرميان أن تكلفة استخراج النفط تراوح بين 3 إلى 3.5 دولار للبرميل، وعزا انخفاض الكلفة عن الشركات الأخرى بسبب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة خصوصاً الذكاء الاصطناعي.وأفاد بقوله: «إن أرامكو لديها القدرة على إنتاج 12 مليون برميل يومياً، والإنتاج الحالي يصل إلى 10 ملايين، ويمكن رفعه 20 % في غضون أيام، ولنحقق ذلك لا بد أن نستكشف أكثر».