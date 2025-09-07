«التجارة»: يجوز لـ«غير الربحية» تخصيص 30% من الأرباح لتعزيز الاستثمارات

أوضحت وزارة التجارة أن على الشركات غير الربحية إنفاق مبالغ الأرباح المتحققة من أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو النظام الأساس للشركة.وبينت الوزارة جواز تخصيص الشركات غير الربحية نسبة من أرباحها لا تتجاوز 30%، لتعزيز استثماراتها والتوسع في أعمالها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.ويجوز للشركات غير الربحية دفع مكافآت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها نظير الخدمات التي يقدمونها.وأشارت الوزارة إلى أنه يحظر على الشركات غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجالس الإدارات أو عامليها، ما لم يكن مشمولاً بمصارف ومجالات الشركة، على ألا تتجاوز الأرباح التي يمكن توزيعها 10% من إجمالي الأرباح.