«زاتكا» للمنشآت: قدموا نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أغسطس

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أغسطس 2025م، في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر 2025م.وحثّت المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx تجنباً لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.ودعت «زاتكا» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس @Zatca_Care، أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وفقاً للأسعار المحددة في المادة 68 من نظام ضريبة الدخل، والمادة 63 من لائحته التنفيذية.