سجّلت مستوى قياسياً.. «تداول»: «الأجانب» يستحوذون على 41% من عمليات الشراء

كشفت بيانات «تداول السعودية»، استحواذ المستثمرين الأجانب من خارج الخليج على نحو 41% من إجمالي عمليات الشراء في السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس الماضي، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق.وبحسب البيانات، انخفض مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 11% منذ العام الحالي، وسط تراجع أسعار النفط وانسحاب المستثمرين المحليين، ورغم هذا التراجع، إلا أن الأسهم باتت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بدعم من التقييمات المنخفضة وتوقعات استقرار أسعار النفط.وأدى هذا التراجع إلى جعل الأسهم السعودية تبدو جذابة نسبيًا، مع اقتراب المؤشر الرئيسي للسوق من أدنى مكرر ربحية منذ أكثر من خمس سنوات.من جهتهم، أشار خبراء في سوق الأسهم إلى أن إصدارات الصكوك والسندات بعوائد مرتفعة تصل إلى 6.5% جذبت السيولة بعيدًا عن الأسهم، سواء من المؤسسات أو الأفراد. كما ساهمت الطروحات الأولية والثانوية في السوق خلال العامين الأخيرين في سحب مزيد من السيولة.ونوهوا إلى أن القطاع العقاري يشهد تطورات وقرارات جديدة قد تسهم في إعادة جزء من السيولة نحو سوق الأسهم.