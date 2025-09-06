انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف

يطلق محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، غداً (الأحد) أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الذي يستمر خلال الفترة 7-8 سبتمبر 2025 بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور طلال بن عبدالله المالكي أن المؤتمر حدث تاريخي يجمع كبار الخبراء والمهنيين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار الخبرات، مشيراً إلى أن التجمع في المؤتمر يعكس الالتزام المشترك بالنهوض بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز خدمات السياحة العلاجية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وأضاف: نأمل أن يكون هذا المؤتمر بمثابة منصة ديناميكية للحوار البناء، يهدف إلى التعاون، وتشكيل شراكات إستراتيجية ترفع من جودة الخدمات والاستجابة للاحتياجات المتطورة للمرضى في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجمعية وعدد من الجهات.

وسيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات الحوارية بوجود أكثر من 16 متحدثاً ومختصاً وخبيراً في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها، كما سيصاحب المؤتمر معرض لعرض التجارب العملية في السياحة العلاجية، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة العلاجية المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون إلى أن المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية 2025 في محافظة الطائف، يعد أول حدث من نوعه في المملكة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة بلادنا كوجهة رائدة تجمع بين الصحة والسياحة والاستشفاء.

وأضاف: نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى بناء جسور تعاون مع المستشفيات، والمراكز الطبية، والفنادق، والهيئات السياحية على المستوى المحلي والعالمي، بما يسهم في تطوير منظومة مستدامة للسياحة العلاجية، ويضع الطائف والمملكة في موقع متقدم على خريطة السياحة العلاجية العالمية.