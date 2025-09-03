«المجال العربي» و«تسعة أعشار» يوقعان مذكرة تفاهم لتوظيف الطائرات بدون طيار في تحسين كفاءة إدارة الأصول

وقّعت شركتا تسعـة أعشـار والمجال العربي اتفاقيةً إستراتيجية تهدف إلى تزويد «المجال العربي» بحلول متقدمة في تقنيات الطائرات المسيرة (UAV) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المراقبة والمتابعة وتحسين العمليات في المشاريع التجارية والصناعية.

وتُعد تسعـة أعشـار شركةً وطنية سعودية متخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة والروبوتات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، فيما تُعد المجال العربي من الشركات الرائدة محليًا في مجالات المقاولات والتشغيل والخدمات الأمنية.

وبموجب الاتفاقية، تتولى تسعـة أعشـار توفير منظومات طائرات مسيّرة وحلولًا برمجية وتحليلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن «المجال العربي» من تطوير قدراتها التشغيلية وتسريع اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة تسعـة أعشـار في معرض سادكس 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مدينة الرياض، بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة الأعمال في المملكة، عبر توظيف أحدث تقنيات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.