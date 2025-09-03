2.2 مليار مساهمة «الخاص» و«غير الربحي» في «الإسكان التنموي»

أظهر التقرير السنوي لبرنامج الإسكان 2024 تحقيق قفزة نوعية في حجم مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي، إذ بلغ إجمالي المساهمات بنهاية العام الماضي أكثر من 2.2 مليار ريال، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2025 بنسبة إنجاز بلغت 126%.وبدأت المساهمات في عام 2020 عند 207 ملايين ريال، قبل أن تتضاعف بشكل لافت خلال السنوات اللاحقة، ففي 2021 سجلت المساهمات 502.7 مليون ريال، وفي 2022 قفزت إلى 1.3 مليار ريال، وفي 2023 واصلت الصعود إلى 1.7 مليار ريال، وفي 2024 بلغت 2.2 مليار ريال، محققة الهدف قبل الموعد المستهدف بعام كامل.وبين التقرير، أن هذه الأرقام تعكس الدور المحوري للقطاعين الخاص وغير الربحي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير المساكن للأسر الأشد حاجة، والمساهمة في خفض الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفاً. كما يعكس المؤشر نجاح استراتيجية الإسكان في إشراك مختلف الأطراف ضمن منظومة متكاملة تعزز التنمية المستدامة.ومع تحقيق المستهدف مبكراً، يبرز التحدي القادم في استدامة المساهمات وتوسيع نطاقها، بحيث لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل تشمل تطوير حلول تمويلية مبتكرة، وشراكات طويلة الأمد تضمن استمرارية الدعم وجودة الخدمات.