وفد سعودي يزور فيتنام لتعزيز التعاون الاقتصادي

يعتزم وفد سعودي يضم مسؤولين من وزارة الاستثمار برئاسة مساعد الوزير الدكتور عبدالله الدبيخي، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، زيارة جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال الفترة 3 - 5 سبتمبر 2025، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وتهدف الزيارة الرسمية إلى فتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية، إلى جانب بحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة قطاعات مثل: الطاقة، والصناعة والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، وتقنية الاتصالات والإلكترونيات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والموارد البشرية.

وسيعقد خلال الزيارة اجتماع طاولة مستديرة سعودية فيتنامية برئاسة مساعد وزير الاستثمار السعودي، ونائب وزير المالية الفيتنامي، يجمع ممثلي القطاع الخاص السعوديين والفيتناميين، لبحث ومناقشة الاستثمارات المحتملة واستعراض عدد من العروض المقدمة من المشاركين من القطاع الخاص من البلدين.

ومن المنتظر أن يجتمع الوفد مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الفيتناميين وممثلي كبرى الشركات الفيتنامية.