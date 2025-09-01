ماكدونالدز السعودية تطلق هويتها الجديدة للمسؤولية المجتمعية تحت شعار «منكم وفيكم»

أعلنت ماكدونالدز السعودية إطلاق هويتها الجديدة للمسؤولية المجتمعية تحت شعار «منكم وفيكم»، في خطوة تجسد التزامها الراسخ تجاه المجتمع السعودي، وتعكس هويتها الوطنية وفخرها بالانتماء لهذا الوطن، وحرصها على أن تكون دائمًا أقرب ما تكون إلى الناس وجزءًا أصيلًا من حياتهم اليومية مؤكدة من خلالها التزامها المتجدد بتمكين أبناء وبنات الوطن والاستثمار في مواهبهم، ودعم أفراد المجتمع واعتزازها بتطوير وتمكين الموردين السعوديين وتنمية والمحتوى المحلي.

وتأتي هذه الهوية لتؤكد أن ماكدونالدز السعودية، كشركة سعودية 100%، تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على خدمة المجتمع وتنميته، ليس فقط عبر تقديم الطعام، وإنما من خلال الاستثمار في أبنائه وبناته، وتمكين الكفاءات الوطنية، واحتضان ذوي الهمم، وتوسيع الشراكات مع الموردين المحليين بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.

ومنذ دخولها السوق السعودية في عام 1993، وضعت ماكدونالدز السعودية بصمة واضحة في العمل المجتمعي، إذ حرصت على أن يكون نجاحها التجاري مقرونًا بنجاحها في خدمة المجتمع. وتحت مظلة «منكم وفيكم»، تؤكد الشركة استمرارها في إطلاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا، إلى جانب دعم الجمعيات الخيرية والمشاركة في الحملات الوطنية والمجتمعية.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الأمير مشعل بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي والمالك لشركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة امتياز ماكدونالدز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة:«منكم وفيكم ليست مجرد هوية جديدة، بل هي انعكاس حقيقي لرسالتنا والتزامنا بالمجتمع السعودي. لقد نشأنا من هذا الوطن، ومع أبنائه، وبه نفخر أن نواصل مسيرتنا في تمكين الشباب، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قيم الانتماء والعطاء».

ومن جانبه، صرح المهندس عبدالرحمن علي رضا، الرئيس التنفيذي لشركة رضا للخدمات الغذائية، صاحبة امتياز ماكدونالدز في المنطقتين الغربية والجنوبية:

«نفخر بإطلاق هذه الهوية التي تعكس علاقتنا العميقة بالمجتمع السعودي، وتؤكد أن نجاحنا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملائنا وشركائنا من الموردين والموظفين. "منكم وفيكم" هو وعد نعيشه كل يوم لنكون أقرب إلى الناس، ونساهم في مستقبل أفضل للجميع».

ويأتي إطلاق هذه الهوية ليؤكد أن ماكدونالدز السعودية ليست مجرد سلسلة مطاعم، بل بيت كبير يحتضن أبناء المجتمع، ويمضي معهم في رحلة مشتركة من النمو والعطاء، واضعًا نصب عينيه أن يكون شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها المملكة.

للمزيد عن منصة ماكدونالدز للمسؤولية المجتمعية تفضلوا بزيارة موقعنا الالكتروني عبر الرابط التالي:



https://www.mcdonalds.com/sa/ar-sa/riyadh/one-of-you.html