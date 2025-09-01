«سافي» السعودية تخطط لإبرام صفقات بمليارات الدولارات في آسيا

تتجه مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، نحو الصين وأسواق آسيوية أخرى، سعيًا لإبرام صفقات كبرى جديدة بمليارات الدولارات.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي بريان وارد:«إن الصين تمتلك مواهب ضخمة لتطوير الألعاب الإلكترونية، وتبحث عن بوابة للأسواق العالمية، في ظل ما وصفه بالعبء التنظيمي والجيوسياسي المفروض على التعاملات بين الولايات المتحدة والصين».وأشار وارد إلى أن جمهور «سافي» ما زال يتركز في الغرب، معتبرًا أن الأسواق الصينية واليابانية والكورية تمثل فرصة نمو كبيرة.وأضاف أن الشركة تدرس التوسع أيضًا في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.وتأتي هذه التوجهات الجديدة بعد سلسلة من الاستحواذات الضخمة للشركة في السوق الأمريكية، أبرزها استحواذ شركتها التابعة Scopely على مطور لعبة «بوكيمون» في صفقة بلغت 3.5 مليار دولار.يذكر أن التوسع الجديد يعكس إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في جعل قطاع الألعاب الإلكترونية جزءًا أساسيًا من خططه لتنويع الاقتصاد، واستهداف النمو في صناعة تشهد إقبالًا عالميًا متزايدًا على الترفيه الرقمي والتقنيات المبتكرة.