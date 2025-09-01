انطلاق أعمال «الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات» بمشاركة 190 دولة في الرياض.. اليوم

تنطلق في العاصمة الرياض اليوم (الإثنين)، أعمال (الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات «GSR25») التي تنظمها السعودية ممثلة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وبمشاركة أكثر من 190 دولة، تحت شعار (التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة)، وتستمر فعالياتها حتى 3 سبتمبر بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وتعكس استضافة السعودية هذه الندوة ثقة المجتمع الدولي بدورها القيادي في قطاع الاتصالات والتقنية، وإسهامها في دعم مستهدفات التنمية الرقمية المستدامة، ومبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات الرامية إلى ربط البشرية وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التعاون العالمي.

وتُعد الندوة - التي انطلقت قبل 25 عاماً - منصة عالمية تجمع المنظمين ومطوري السياسات وصنّاع القرار لتبادل المعرفة حول أحدث التوجهات التنظيمية وتبني أفضل الممارسات الدولية. كما تشهد جلسات رفيعة المستوى تبحث تعزيز التنظيم الرقمي التعاوني، وبناء الثقة وحماية المستخدمين في البيئة الرقمية، ودعم الشمولية، وتنمية القدرات البشرية في مجالات التقنيات الناشئة، إضافة إلى رسم أطر تنظيمية لمستقبل رقمي مستدام.

وعلى هامش أعمالها، تنظّم الهيئة معرضاً مصاحباً يقدّم أحدث الابتكارات التنظيمية والتقنيات الناشئة، عبر «واحة الإعلام» في نسختها العاشرة بالشراكة مع وزارة الإعلام، التي تحتضن أجنحة عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى مثل؛ نيوم، روح السعودية، إلى جانب جهات حكومية بينها وزارة الرياضة، وكالة الفضاء السعودية، هيئة تطوير عسير، السعودية الرقمية، إضافة إلى مشاركات محلية وعالمية في تقنيات (RegTech).

كما يستضيف المعرض قمة سينك للاتزان الرقمي إحدى مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، تحت شعار (جيل ألفا، جيل الذكاء الاصطناعي.. من يحمي جيلنا القادم). وفي الثاني من سبتمبر، تحتضن الفعالية جلسات TEDxRiyadh تحت شعار (نتجاوز الحدود ونتخطى المستحيل - Beyond Boundaries)، حيث تُطرح 12 قصة وتجربة ريادية وتقنية ملهمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وتشمل أجندة المعرض جلسات حوارية عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتحديات الحوكمة التنظيمية لتقنيات الكم، ودور البنية التحتية والسياسات التنظيمية في تمكين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى منافسة SpaceUp لتطوير حلول فضائية مبتكرة تخدم القطاعات الحيوية.