تجاوز مستهدف 2025.. 65.4% ارتفاع تملّك الأسر السعودية مساكنها

أصدر برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- تقريره السنوي لعام 2024 تحت عنوان «من القرار للاستقرار»، مستعرضاً أبرز مؤشرات الأداء والمنجزات الإستراتيجية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى جانب ما حققه من منجزات مرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في ظل ما يحظى به البرنامج من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.وأوضح التقرير أن نسبة تملك الأسر السعودية بلغت 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 65%، ما يعكس فاعلية المبادرات والممكنات السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج بالتكامل مع الشركاء. كما كشف استفادة أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم السكني خلال العام، وتمكّن أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي.وبيّن أن عام 2024 شهد توقيع أكثر من 13 ألف عقد لمنتج الأراضي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، ونحو 16 ألف عقد للبناء الذاتي، وأكثر من 49 ألف عقد للوحدات الجاهزة، إضافة إلى أكثر من 27 ألف عقد للبيع على الخارطة.وأكد التقرير أن إستراتيجية برنامج الإسكان راعت تسارع وتيرة التملك رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية، ونجحت في إطلاق مبادرات ومشاريع تطويرية وفرت فرصاً سكنية متنوعة، وجذبت شركاء من القطاع الخاص، وأسهمت في توفير فرص وظيفية واستثمارية.ويهدف برنامج الإسكان إلى تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم بكل يسر، من خلال حزمة من المنتجات السكنية والتمويلية، وتوفير خيارات تناسب مختلف الفئات في جميع مناطق المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.