الأسهم تفقد 35 نقطة.. المؤشر عند 10696.89

انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، بمقدار 35.42 نقطة، ليصل عند مستوى 10696.89 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 236 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 217 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والعربي، والبنك السعودي الفرنسي، والبحر الأحمر، وفيبكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وبترو رابغ، وبوان، والمتحدة للتأمين، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و5.44%.فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية الرياضية، وكيان السعودية، والعربي هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العربي، والتعاونية، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأندية الرياضية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضا 360.62 نقطة ليقفل عند مستوى 25943.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.