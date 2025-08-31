3 تريليونات ريال مطلوبات المصارف من «الخاص» في 30 يوماً

سجلت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص، 3 تريليونات ريال في شهر يوليو الماضي، بزيادة 13.7% على أساس سنوي و1.1% على أساس شهري. وذلك بحسب بيانات نشرة البنك المركزي السعودي (ساما).ووفقا للبيانات، تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» بـ 2.2% على أساس سنوي وبـ3% على أساس شهري في يوليو إلى 1.58 تريليون ريال. وبلغ إجمالي الموجودات لدى «ساما» 1.9 تريليون ريال خلال الشهر نفسه، بزيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي.وكانت مطلوبات المصارف السعودية إلى القطاع الخاص قد نمت في شهر يناير الماضي بنسبة 14 % تقريباً على أساس سنوي، لتبلغ 2.89 تريليون ريال (770.6 مليار دولار)، مقارنة مع 2.54 تريليون ريال (676 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.وبحسب «ساما»، يشكل الائتمان المصرفي نحو 96 % من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الخاص - الذي يتكون أيضاً من استثمارات في أوراق مالية خاصة-، حيث بلغ 2.79 تريليون ريال (744 مليار دولار) في يناير الماضي، بنمو 13 % على أساس سنوي، مقارنة مع 2.46 تريليون ريال (656 مليار دولار) من يناير عام 2024.في المقابل، كان نمو الودائع أقل، حيث ارتفع بنسبة 9.2% على أساس سنوي، ليصل حجمها إلى أعلى مستوياتها، عند 2.73 تريليون ريال (728 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 2.50 تريليون ريال (666 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص القروض، السلف، أو أي نوع من التسهيلات المالية التي تكون البنوك قد منحتها للقطاع الخاص، وتعتبر من المؤشرات المهمة في الاقتصاد لأنها تعكس مستوى الائتمان المتاح من قبل القطاع المصرفي.